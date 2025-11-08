Harga Nord Finance Hari Ini

Harga live Nord Finance (NORD) hari ini adalah $ 0.00393838, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NORD ke USD saat ini adalah $ 0.00393838 per NORD.

Nord Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,123, dengan suplai yang beredar 7.39M NORD. Selama 24 jam terakhir, NORD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 18.99, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00325074.

Dalam kinerja jangka pendek, NORD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nord Finance (NORD)

Kapitalisasi Pasar $ 29.12K$ 29.12K $ 29.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.84K$ 35.84K $ 35.84K Suplai Peredaran 7.39M 7.39M 7.39M Total Suplai 9,100,000.0 9,100,000.0 9,100,000.0

Kapitalisasi Pasar Nord Finance saat ini adalah $ 29.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NORD adalah 7.39M, dan total suplainya sebesar 9100000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.84K.