Harga not bitcoin Hari Ini

Harga live not bitcoin (NOTBTC) hari ini adalah $ 0.00001521, dengan perubahan 2.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOTBTC ke USD saat ini adalah $ 0.00001521 per NOTBTC.

not bitcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,205.08, dengan suplai yang beredar 999.51M NOTBTC. Selama 24 jam terakhir, NOTBTC diperdagangkan antara $ 0.00001399 (low) dan $ 0.00001514 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00019982, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001382.

Dalam kinerja jangka pendek, NOTBTC bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan -12.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar not bitcoin (NOTBTC)

Kapitalisasi Pasar $ 15.21K$ 15.21K $ 15.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.21K$ 15.21K $ 15.21K Suplai Peredaran 999.51M 999.51M 999.51M Total Suplai 999,510,331.685978 999,510,331.685978 999,510,331.685978

Kapitalisasi Pasar not bitcoin saat ini adalah $ 15.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NOTBTC adalah 999.51M, dan total suplainya sebesar 999510331.685978. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.21K.