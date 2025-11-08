Harga NOX Hari Ini

Harga live NOX (NOX) hari ini adalah $ 0.04926142, dengan perubahan 2.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOX ke USD saat ini adalah $ 0.04926142 per NOX.

NOX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 49,258, dengan suplai yang beredar 999.92K NOX. Selama 24 jam terakhir, NOX diperdagangkan antara $ 0.04689536 (low) dan $ 0.04878522 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.56, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03913479.

Dalam kinerja jangka pendek, NOX bergerak +1.18% dalam satu jam terakhir dan -19.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NOX (NOX)

Kapitalisasi Pasar $ 49.26K$ 49.26K $ 49.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 49.26K$ 49.26K $ 49.26K Suplai Peredaran 999.92K 999.92K 999.92K Total Suplai 999,921.6368481319 999,921.6368481319 999,921.6368481319

