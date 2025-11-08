Harga Nsure Network Hari Ini

Harga live Nsure Network (NSURE) hari ini adalah $ 0.00161, dengan perubahan 8.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NSURE ke USD saat ini adalah $ 0.00161 per NSURE.

Nsure Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,411, dengan suplai yang beredar 23.73M NSURE. Selama 24 jam terakhir, NSURE diperdagangkan antara $ 0.00160781 (low) dan $ 0.00176053 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.42, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NSURE bergerak +0.10% dalam satu jam terakhir dan -14.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nsure Network (NSURE)

Kapitalisasi Pasar $ 38.41K$ 38.41K $ 38.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 109.32K$ 109.32K $ 109.32K Suplai Peredaran 23.73M 23.73M 23.73M Total Suplai 67,526,284.43 67,526,284.43 67,526,284.43

Kapitalisasi Pasar Nsure Network saat ini adalah $ 38.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NSURE adalah 23.73M, dan total suplainya sebesar 67526284.43. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 109.32K.