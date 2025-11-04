BursaDEX+
Harga live Nummus Aeternitas hari ini adalah 0.00735441 USD. Lacak informasi harga aktual NUMMUS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NUMMUS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NUMMUS

Info Harga NUMMUS

Penjelasan NUMMUS

Situs Web Resmi NUMMUS

Tokenomi NUMMUS

Prakiraan Harga NUMMUS

Logo Nummus Aeternitas

Harga Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NUMMUS ke USD:

$0.00732221
$0.00732221
-19.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Nummus Aeternitas (NUMMUS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:36:17 (UTC+8)

Informasi Harga Nummus Aeternitas (NUMMUS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0072468
$ 0.0072468
Low 24 Jam
$ 0.00912874
$ 0.00912874
High 24 Jam

$ 0.0072468
$ 0.0072468

$ 0.00912874
$ 0.00912874

$ 0.169721
$ 0.169721

$ 0.00663812
$ 0.00663812

+1.48%

-19.19%

-34.82%

-34.82%

Harga aktual Nummus Aeternitas (NUMMUS) adalah $0.00735441. Selama 24 jam terakhir, NUMMUS diperdagangkan antara low $ 0.0072468 dan high $ 0.00912874, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNUMMUS adalah $ 0.169721, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00663812.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NUMMUS telah berubah sebesar +1.48% selama 1 jam terakhir, -19.19% selama 24 jam, dan -34.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nummus Aeternitas (NUMMUS)

$ 732.08K
$ 732.08K

--
--

$ 732.08K
$ 732.08K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Nummus Aeternitas saat ini adalah $ 732.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NUMMUS adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 732.08K.

Riwayat Harga Nummus Aeternitas (NUMMUS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Nummus Aeternitas ke USD adalah $ -0.001746489653654769.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Nummus Aeternitas ke USD adalah $ -0.0026313696.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Nummus Aeternitas ke USD adalah $ -0.0034278007.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Nummus Aeternitas ke USD adalah $ -0.03069072971448184.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001746489653654769-19.19%
30 Days$ -0.0026313696-35.77%
60 Hari$ -0.0034278007-46.60%
90 Hari$ -0.03069072971448184-80.66%

Apa yang dimaksud dengan Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

Sumber Daya Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Nummus Aeternitas (USD)

Berapa nilai Nummus Aeternitas (NUMMUS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nummus Aeternitas (NUMMUS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nummus Aeternitas.

Cek prediksi harga Nummus Aeternitas sekarang!

NUMMUS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Memahami tokenomi Nummus Aeternitas (NUMMUS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NUMMUS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Berapa nilai Nummus Aeternitas (NUMMUS) hari ini?
Harga live NUMMUS dalam USD adalah 0.00735441 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NUMMUS ke USD saat ini?
Harga NUMMUS ke USD saat ini adalah $ 0.00735441. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nummus Aeternitas?
Kapitalisasi pasar NUMMUS adalah $ 732.08K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NUMMUS?
Suplai beredar NUMMUS adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NUMMUS?
NUMMUS mencapai harga ATH sebesar 0.169721 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NUMMUS?
NUMMUS mencapai harga ATL 0.00663812 USD.
Berapa volume perdagangan NUMMUS?
Volume perdagangan 24 jam live NUMMUS adalah -- USD.
Akankah harga NUMMUS naik lebih tinggi tahun ini?
NUMMUS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NUMMUS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:36:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-04 05:28:00Kabar Industri Terkini
Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta
11-04 03:53:00Kabar Industri Terkini
ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar
11-03 17:18:56Kabar Industri Terkini
Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini
11-02 15:42:00Kabar Industri Terkini
Total kapitalisasi pasar stablecoin menurun sebesar 0,45% selama minggu lalu, masih bertahan di atas $300 miliar
11-01 15:13:00Kabar Industri Terkini
Lilin bulanan Oktober Bitcoin ditutup turun 3,69%, menandai Oktober menurun ketiga dalam sejarah
11-01 13:14:00Kabar Industri Terkini
Pasar kripto menunjukkan sedikit pemanasan, ketiga indeks saham utama A.S. mencatat kenaikan bulanan berturut-turut setidaknya enam kali

$103,774.00

$3,483.59

$160.96

$1.0003

$1.1640

$103,774.00

$3,483.59

$160.96

$2.2661

$0.16507

