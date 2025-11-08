Harga live O3 Swap hari ini adalah 0.0014861 USD. Kapitalisasi pasar O3 adalah 53,092 USD. Lacak informasi harga aktual O3 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live O3 Swap hari ini adalah 0.0014861 USD. Kapitalisasi pasar O3 adalah 53,092 USD. Lacak informasi harga aktual O3 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live O3 Swap (O3) hari ini adalah $ 0.0014861, dengan perubahan 0.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi O3 ke USD saat ini adalah $ 0.0014861 per O3.
O3 Swap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,092, dengan suplai yang beredar 35.73M O3. Selama 24 jam terakhir, O3 diperdagangkan antara $ 0.00148106 (low) dan $ 0.00150075 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 14.87, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00022634.
Dalam kinerja jangka pendek, O3 bergerak +0.16% dalam satu jam terakhir dan -2.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar O3 Swap (O3)
Kapitalisasi Pasar O3 Swap saat ini adalah $ 53.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar O3 adalah 35.73M, dan total suplainya sebesar 49489972.31377274. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 73.55K.
Riwayat Harga O3 Swap USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam
+0.16%
-0.40%
-2.58%
-2.58%
Riwayat Harga O3 Swap (O3) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga O3 Swap ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga O3 Swap ke USD adalah $ -0.0003342647. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga O3 Swap ke USD adalah $ -0.0001130780. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga O3 Swap ke USD adalah $ -0.0001083844383327813.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
-0.40%
30 Days
$ -0.0003342647
-22.49%
60 Hari
$ -0.0001130780
-7.60%
90 Hari
$ -0.0001083844383327813
-6.79%
Prediksi Harga untuk O3 Swap
Prediksi Harga O3 Swap (O3) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target O3 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga O3 Swap (O3) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga O3 Swap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga O3 Swap yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga O3 untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga O3 Swap.
Apa yang dimaksud dengan O3 Swap (O3)
O3 Swap, a proprietary cross-chain aggregation protocol, was designed to achieve more efficient trading pathways using 2 solutions. The first solution is Liquidity Aggregation - aggregating the liquidity source across leading Decentralized Exchanges(DEXs) from mainstream blockchains. Another part is Cross-Chain Exchange - implementing cross-chain protocols that allow DeFi users to freely exchange cross-chain assets with one click within their own wallet.
There are plenty of sources available in the cryptocurrency market, especially with the emerging burst of Layer 2 projects on Ethereum as well as decentralized environments such as chainBinance Smart Chain and Huobi Eco Chain. These chains are independent from each other, the assets of which are not interconvertible. O3 Swap is changing the game in an effort to realize the interconversion of assets from separate chains. At the same time, O3 aggregator provides the best price quote from more than 10 DEXs for users who are seeking for the best price.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang O3 Swap
Berapa nilai 1 O3 Swap pada tahun 2030?
Jika O3 Swap tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga O3 Swap tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga O3 Swap hari ini?
Harga O3 Swap hari ini adalah $ 0.0014861. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah O3 Swap masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
O3 Swap tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi O3, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian O3 Swap di Indonesia?
O3 Swap senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga O3 Swap saat ini di Indonesia?
Harga live O3 diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga O3 Swap terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga O3 untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga O3 Swap di Indonesia?
Harga O3 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk O3 di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan O3/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga O3 Swap bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga O3 Swap akan naik tahun ini?
Harga O3 Swap mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga O3 Swap (O3) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:44:01 (UTC+8)
