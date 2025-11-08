Harga O3 Swap Hari Ini

Harga live O3 Swap (O3) hari ini adalah $ 0.0014861, dengan perubahan 0.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi O3 ke USD saat ini adalah $ 0.0014861 per O3.

O3 Swap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,092, dengan suplai yang beredar 35.73M O3. Selama 24 jam terakhir, O3 diperdagangkan antara $ 0.00148106 (low) dan $ 0.00150075 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 14.87, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00022634.

Dalam kinerja jangka pendek, O3 bergerak +0.16% dalam satu jam terakhir dan -2.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar O3 Swap (O3)

Kapitalisasi Pasar $ 53.09K$ 53.09K $ 53.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 73.55K$ 73.55K $ 73.55K Suplai Peredaran 35.73M 35.73M 35.73M Total Suplai 49,489,972.31377274 49,489,972.31377274 49,489,972.31377274

Kapitalisasi Pasar O3 Swap saat ini adalah $ 53.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar O3 adalah 35.73M, dan total suplainya sebesar 49489972.31377274. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 73.55K.