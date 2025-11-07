Harga Obi PNut Kenobi Hari Ini

Harga live Obi PNut Kenobi (OPK) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OPK ke USD saat ini adalah -- per OPK.

Obi PNut Kenobi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 90,241, dengan suplai yang beredar 999.14M OPK. Selama 24 jam terakhir, OPK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04561382, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OPK bergerak +1.40% dalam satu jam terakhir dan -14.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Obi PNut Kenobi (OPK)

Kapitalisasi Pasar $ 90.24K$ 90.24K $ 90.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 90.24K$ 90.24K $ 90.24K Suplai Peredaran 999.14M 999.14M 999.14M Total Suplai 999,143,760.695769 999,143,760.695769 999,143,760.695769

Kapitalisasi Pasar Obi PNut Kenobi saat ini adalah $ 90.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OPK adalah 999.14M, dan total suplainya sebesar 999143760.695769. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 90.24K.