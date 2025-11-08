Harga Obsidium Hari Ini

Harga live Obsidium (OBS) hari ini adalah $ 0.00252852, dengan perubahan 0.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OBS ke USD saat ini adalah $ 0.00252852 per OBS.

Obsidium saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,002.7, dengan suplai yang beredar 6.33M OBS. Selama 24 jam terakhir, OBS diperdagangkan antara $ 0.00252705 (low) dan $ 0.0025292 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.315421, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00090004.

Dalam kinerja jangka pendek, OBS bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Obsidium (OBS)

Kapitalisasi Pasar $ 16.00K$ 16.00K $ 16.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.66K$ 36.66K $ 36.66K Suplai Peredaran 6.33M 6.33M 6.33M Total Suplai 14,500,000.0 14,500,000.0 14,500,000.0

Kapitalisasi Pasar Obsidium saat ini adalah $ 16.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OBS adalah 6.33M, dan total suplainya sebesar 14500000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.66K.