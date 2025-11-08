Harga OBVIOUS COIN Hari Ini

Harga live OBVIOUS COIN (OBVIOUS) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OBVIOUS ke USD saat ini adalah -- per OBVIOUS.

OBVIOUS COIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,516.49, dengan suplai yang beredar 997.17M OBVIOUS. Selama 24 jam terakhir, OBVIOUS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00150196, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OBVIOUS bergerak -0.07% dalam satu jam terakhir dan -12.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OBVIOUS COIN (OBVIOUS)

Kapitalisasi Pasar $ 13.52K$ 13.52K $ 13.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.52K$ 13.52K $ 13.52K Suplai Peredaran 997.17M 997.17M 997.17M Total Suplai 997,174,336.867069 997,174,336.867069 997,174,336.867069

