Harga OccamFi Hari Ini

Harga live OccamFi (OCC) hari ini adalah $ 0.00144507, dengan perubahan 1.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OCC ke USD saat ini adalah $ 0.00144507 per OCC.

OccamFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,667, dengan suplai yang beredar 25.37M OCC. Selama 24 jam terakhir, OCC diperdagangkan antara $ 0.00144507 (low) dan $ 0.00148328 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 17.55, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00070099.

Dalam kinerja jangka pendek, OCC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OccamFi (OCC)

Kapitalisasi Pasar $ 36.67K$ 36.67K $ 36.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 143.78K$ 143.78K $ 143.78K Suplai Peredaran 25.37M 25.37M 25.37M Total Suplai 99,500,000.0 99,500,000.0 99,500,000.0

Kapitalisasi Pasar OccamFi saat ini adalah $ 36.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OCC adalah 25.37M, dan total suplainya sebesar 99500000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 143.78K.