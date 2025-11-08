Harga Ocelex Hari Ini

Harga live Ocelex (OCX) hari ini adalah $ 0.00154079, dengan perubahan 1.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OCX ke USD saat ini adalah $ 0.00154079 per OCX.

Ocelex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,898, dengan suplai yang beredar 21.35M OCX. Selama 24 jam terakhir, OCX diperdagangkan antara $ 0.00144383 (low) dan $ 0.00155198 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00766828, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00144383.

Dalam kinerja jangka pendek, OCX bergerak +1.02% dalam satu jam terakhir dan -14.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ocelex (OCX)

Kapitalisasi Pasar $ 32.90K$ 32.90K $ 32.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 357.10K$ 357.10K $ 357.10K Suplai Peredaran 21.35M 21.35M 21.35M Total Suplai 231,766,111.7880799 231,766,111.7880799 231,766,111.7880799

Kapitalisasi Pasar Ocelex saat ini adalah $ 32.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OCX adalah 21.35M, dan total suplainya sebesar 231766111.7880799. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 357.10K.