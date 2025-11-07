BursaDEX+
Harga live ODIN Tools hari ini adalah 0.0030736 USD. Lacak informasi harga aktual ODIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ODIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga ODIN Tools (ODIN)

$0.00307071
Grafik Harga Live ODIN Tools (ODIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:13:50 (UTC+8)

Informasi Harga ODIN Tools (ODIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00305918
Low 24 Jam
$ 0.00330727
High 24 Jam

$ 0.00305918
$ 0.00330727
$ 0.00779732
$ 0.00201723
-1.34%

-5.11%

-31.93%

-31.93%

Harga aktual ODIN Tools (ODIN) adalah $0.0030736. Selama 24 jam terakhir, ODIN diperdagangkan antara low $ 0.00305918 dan high $ 0.00330727, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highODIN adalah $ 0.00779732, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00201723.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ODIN telah berubah sebesar -1.34% selama 1 jam terakhir, -5.11% selama 24 jam, dan -31.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ODIN Tools (ODIN)

$ 228.80K
--
$ 282.54K
74.51M
92,011,789.677588
Kapitalisasi Pasar ODIN Tools saat ini adalah $ 228.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ODIN adalah 74.51M, dan total suplainya sebesar 92011789.677588. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 282.54K.

Riwayat Harga ODIN Tools (ODIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ODIN Tools ke USD adalah $ -0.000165710188553823.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ODIN Tools ke USD adalah $ -0.0007744602.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ODIN Tools ke USD adalah $ -0.0014056316.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ODIN Tools ke USD adalah $ -0.00089303249897613.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000165710188553823-5.11%
30 Days$ -0.0007744602-25.19%
60 Hari$ -0.0014056316-45.73%
90 Hari$ -0.00089303249897613-22.51%

Apa yang dimaksud dengan ODIN Tools (ODIN)

ODIN is a comprehensive crypto toolkit built to help projects grow and protect their communities.. It offers features to help increase volume, improve rankings, generate Dexscreener visibility, and protect communities through anti-scam bots and secure launch utilities. Designed for both new and existing teams, ODIN equips developers with accessible, effective tools to build momentum and maintain trust in an increasingly competitive space.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya ODIN Tools (ODIN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga ODIN Tools (USD)

Berapa nilai ODIN Tools (ODIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ODIN Tools (ODIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ODIN Tools.

Cek prediksi harga ODIN Tools sekarang!

ODIN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ODIN Tools (ODIN)

Memahami tokenomi ODIN Tools (ODIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ODIN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ODIN Tools (ODIN)

Berapa nilai ODIN Tools (ODIN) hari ini?
Harga live ODIN dalam USD adalah 0.0030736 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ODIN ke USD saat ini?
Harga ODIN ke USD saat ini adalah $ 0.0030736. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ODIN Tools?
Kapitalisasi pasar ODIN adalah $ 228.80K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ODIN?
Suplai beredar ODIN adalah 74.51M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ODIN?
ODIN mencapai harga ATH sebesar 0.00779732 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ODIN?
ODIN mencapai harga ATL 0.00201723 USD.
Berapa volume perdagangan ODIN?
Volume perdagangan 24 jam live ODIN adalah -- USD.
Akankah harga ODIN naik lebih tinggi tahun ini?
ODIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ODIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:13:50 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

