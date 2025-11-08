Harga Official Tiger King Hari Ini

Harga live Official Tiger King (EXOTIC) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EXOTIC ke USD saat ini adalah -- per EXOTIC.

Official Tiger King saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,213.6, dengan suplai yang beredar 399.95M EXOTIC. Selama 24 jam terakhir, EXOTIC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EXOTIC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +1.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Official Tiger King (EXOTIC)

Kapitalisasi Pasar $ 14.21K$ 14.21K $ 14.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.77K$ 17.77K $ 17.77K Suplai Peredaran 399.95M 399.95M 399.95M Total Suplai 499,940,327.365145 499,940,327.365145 499,940,327.365145

Kapitalisasi Pasar Official Tiger King saat ini adalah $ 14.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EXOTIC adalah 399.95M, dan total suplainya sebesar 499940327.365145. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.77K.