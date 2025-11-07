BursaDEX+
Harga live OG Peanut hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual PEANUT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PEANUT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live OG Peanut hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual PEANUT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PEANUT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PEANUT

Info Harga PEANUT

Penjelasan PEANUT

Situs Web Resmi PEANUT

Tokenomi PEANUT

Prakiraan Harga PEANUT

$0.00022285
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Informasi Harga OG Peanut (PEANUT) (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0.02235476
$ 0
Harga aktual OG Peanut (PEANUT) adalah --. Selama 24 jam terakhir, PEANUT diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPEANUT adalah $ 0.02235476, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PEANUT telah berubah sebesar -1.77% selama 1 jam terakhir, -3.49% selama 24 jam, dan -21.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OG Peanut (PEANUT)

$ 222.82K
--
$ 222.82K
999.87M
999,867,029.964935
Kapitalisasi Pasar OG Peanut saat ini adalah $ 222.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEANUT adalah 999.87M, dan total suplainya sebesar 999867029.964935. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 222.82K.

Riwayat Harga OG Peanut (PEANUT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga OG Peanut ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga OG Peanut ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga OG Peanut ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga OG Peanut ke USD adalah $ 0.

Hari ini$ 0-3.49%
30 Days$ 0-46.00%
60 Hari$ 0-48.88%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan OG Peanut (PEANUT)

Peanut (2017 – November 1, 2024), was an eastern gray squirrel rescued by Mark Longo in New York in 2017. He became Mark’s pet, best friend, and family member. Peanut was often displayed in videos and became viral on TikTok, Instagram, and the web.

On October 30, 2024, Peanut was seized from Mark’s home by the New York State Department of Environmental Conservation and was later euthanized. Peanut's death triggered an outcry on social media, backlash from the public, condemnation from lawmakers, and the introduction of legislation aimed at preventing similar incidents in the future.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya OG Peanut (PEANUT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga OG Peanut (USD)

Berapa nilai OG Peanut (PEANUT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OG Peanut (PEANUT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OG Peanut.

Cek prediksi harga OG Peanut sekarang!

PEANUT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi OG Peanut (PEANUT)

Memahami tokenomi OG Peanut (PEANUT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PEANUT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang OG Peanut (PEANUT)

Berapa nilai OG Peanut (PEANUT) hari ini?
Harga live PEANUT dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PEANUT ke USD saat ini?
Harga PEANUT ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OG Peanut?
Kapitalisasi pasar PEANUT adalah $ 222.82K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PEANUT?
Suplai beredar PEANUT adalah 999.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PEANUT?
PEANUT mencapai harga ATH sebesar 0.02235476 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PEANUT?
PEANUT mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan PEANUT?
Volume perdagangan 24 jam live PEANUT adalah -- USD.
Akankah harga PEANUT naik lebih tinggi tahun ini?
PEANUT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PEANUT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting OG Peanut (PEANUT)

11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

