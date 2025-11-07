Harga Oggie Hari Ini

Harga live Oggie (OGGIE) hari ini adalah $ 0.00010617, dengan perubahan 1.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OGGIE ke USD saat ini adalah $ 0.00010617 per OGGIE.

Oggie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 107,010, dengan suplai yang beredar 1.00B OGGIE. Selama 24 jam terakhir, OGGIE diperdagangkan antara $ 0.00010543 (low) dan $ 0.00010877 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00163479, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010012.

Dalam kinerja jangka pendek, OGGIE bergerak -0.78% dalam satu jam terakhir dan -25.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Oggie (OGGIE)

Kapitalisasi Pasar $ 107.01K$ 107.01K $ 107.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 107.01K$ 107.01K $ 107.01K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Oggie saat ini adalah $ 107.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OGGIE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 107.01K.