Harga OKANE Hari Ini

Harga live OKANE (OKANE) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OKANE ke USD saat ini adalah -- per OKANE.

OKANE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,332.75, dengan suplai yang beredar 100.00M OKANE. Selama 24 jam terakhir, OKANE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02878866, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OKANE bergerak +0.52% dalam satu jam terakhir dan -12.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OKANE (OKANE)

Kapitalisasi Pasar $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OKANE saat ini adalah $ 14.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OKANE adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.33K.