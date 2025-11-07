Harga Olyverse Hari Ini

Harga live Olyverse (OLY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OLY ke USD saat ini adalah -- per OLY.

Olyverse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 90,152, dengan suplai yang beredar 2.15B OLY. Selama 24 jam terakhir, OLY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.53, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OLY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -39.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Olyverse (OLY)

Kapitalisasi Pasar $ 90.15K$ 90.15K $ 90.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 209.89K$ 209.89K $ 209.89K Suplai Peredaran 2.15B 2.15B 2.15B Total Suplai 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Olyverse saat ini adalah $ 90.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OLY adalah 2.15B, dan total suplainya sebesar 5000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 209.89K.