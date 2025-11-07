Harga OMEGA Hari Ini

Harga live OMEGA (OMEGA) hari ini adalah $ 0.00008185, dengan perubahan 1.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OMEGA ke USD saat ini adalah $ 0.00008185 per OMEGA.

OMEGA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 81,851, dengan suplai yang beredar 1.00B OMEGA. Selama 24 jam terakhir, OMEGA diperdagangkan antara $ 0.00007741 (low) dan $ 0.0000846 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00487617, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003911.

Dalam kinerja jangka pendek, OMEGA bergerak -0.21% dalam satu jam terakhir dan -7.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OMEGA (OMEGA)

Kapitalisasi Pasar $ 81.85K$ 81.85K $ 81.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 81.85K$ 81.85K $ 81.85K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OMEGA saat ini adalah $ 81.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OMEGA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.85K.