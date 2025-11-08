Harga Omni Consumer Protocol Hari Ini

Harga live Omni Consumer Protocol (OCP) hari ini adalah $ 0.00381907, dengan perubahan 0.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OCP ke USD saat ini adalah $ 0.00381907 per OCP.

Omni Consumer Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 45,480, dengan suplai yang beredar 11.90M OCP. Selama 24 jam terakhir, OCP diperdagangkan antara $ 0.00373849 (low) dan $ 0.00383114 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.162663, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00319463.

Dalam kinerja jangka pendek, OCP bergerak +0.59% dalam satu jam terakhir dan -1.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Omni Consumer Protocol (OCP)

Kapitalisasi Pasar $ 45.48K$ 45.48K $ 45.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 382.12K$ 382.12K $ 382.12K Suplai Peredaran 11.90M 11.90M 11.90M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Omni Consumer Protocol saat ini adalah $ 45.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OCP adalah 11.90M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 382.12K.