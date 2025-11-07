Harga Onchain AI Hari Ini

Harga live Onchain AI (OCAI) hari ini adalah $ 0.00116067, dengan perubahan 13.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OCAI ke USD saat ini adalah $ 0.00116067 per OCAI.

Onchain AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 104,460, dengan suplai yang beredar 90.00M OCAI. Selama 24 jam terakhir, OCAI diperdagangkan antara $ 0.00112523 (low) dan $ 0.00135793 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.082139, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OCAI bergerak +2.19% dalam satu jam terakhir dan -20.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Onchain AI (OCAI)

Kapitalisasi Pasar $ 104.46K$ 104.46K $ 104.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 116.07K$ 116.07K $ 116.07K Suplai Peredaran 90.00M 90.00M 90.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

