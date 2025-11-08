Harga One World Chain Hari Ini

Harga live One World Chain (OWCT) hari ini adalah $ 0.00281568, dengan perubahan 0.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OWCT ke USD saat ini adalah $ 0.00281568 per OWCT.

One World Chain saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 59,129, dengan suplai yang beredar 21.00M OWCT. Selama 24 jam terakhir, OWCT diperdagangkan antara $ 0.0027646 (low) dan $ 0.00284796 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00655173, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00058449.

Dalam kinerja jangka pendek, OWCT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar One World Chain (OWCT)

Kapitalisasi Pasar $ 59.13K$ 59.13K $ 59.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 59.13K$ 59.13K $ 59.13K Suplai Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

