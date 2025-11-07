Harga OneArt Hari Ini

Harga live OneArt (1ART) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 1ART ke USD saat ini adalah -- per 1ART.

OneArt saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 88,375, dengan suplai yang beredar 314.86M 1ART. Selama 24 jam terakhir, 1ART diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.758388, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, 1ART bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OneArt (1ART)

Kapitalisasi Pasar $ 88.38K$ 88.38K $ 88.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 131.59K$ 131.59K $ 131.59K Suplai Peredaran 314.86M 314.86M 314.86M Total Suplai 468,825,283.1275663 468,825,283.1275663 468,825,283.1275663

Kapitalisasi Pasar OneArt saat ini adalah $ 88.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 1ART adalah 314.86M, dan total suplainya sebesar 468825283.1275663. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 131.59K.