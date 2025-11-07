BursaDEX+
Harga live OneID hari ini adalah 0.00125811 USD. Lacak informasi harga aktual ONEID ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ONEID dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ONEID

Info Harga ONEID

Penjelasan ONEID

Situs Web Resmi ONEID

Tokenomi ONEID

Prakiraan Harga ONEID

Harga OneID (ONEID)

Harga Live 1 ONEID ke USD:

$0.00125811
$0.00125811
+5.50%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live OneID (ONEID)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:03:06 (UTC+8)

Informasi Harga OneID (ONEID) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001165
$ 0.001165
Low 24 Jam
$ 0.00131952
$ 0.00131952
High 24 Jam

$ 0.001165
$ 0.001165

$ 0.00131952
$ 0.00131952

$ 0.00559682
$ 0.00559682

$ 0.00113838
$ 0.00113838

-1.51%

+5.54%

-7.34%

-7.34%

Harga aktual OneID (ONEID) adalah $0.00125811. Selama 24 jam terakhir, ONEID diperdagangkan antara low $ 0.001165 dan high $ 0.00131952, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highONEID adalah $ 0.00559682, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00113838.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ONEID telah berubah sebesar -1.51% selama 1 jam terakhir, +5.54% selama 24 jam, dan -7.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OneID (ONEID)

$ 629.06K
$ 629.06K

--
--

$ 1.26M
$ 1.26M

500.00M
500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OneID saat ini adalah $ 629.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ONEID adalah 500.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.26M.

Riwayat Harga OneID (ONEID) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga OneID ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga OneID ke USD adalah $ -0.0005594275.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga OneID ke USD adalah $ -0.0004589058.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga OneID ke USD adalah $ -0.0011314497405541934.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.54%
30 Days$ -0.0005594275-44.46%
60 Hari$ -0.0004589058-36.47%
90 Hari$ -0.0011314497405541934-47.34%

Apa yang dimaksud dengan OneID (ONEID)

OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity.

OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya OneID (ONEID)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga OneID (USD)

Berapa nilai OneID (ONEID) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OneID (ONEID) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OneID.

Cek prediksi harga OneID sekarang!

ONEID ke Mata Uang Lokal

Tokenomi OneID (ONEID)

Memahami tokenomi OneID (ONEID) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ONEID sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang OneID (ONEID)

Berapa nilai OneID (ONEID) hari ini?
Harga live ONEID dalam USD adalah 0.00125811 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ONEID ke USD saat ini?
Harga ONEID ke USD saat ini adalah $ 0.00125811. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OneID?
Kapitalisasi pasar ONEID adalah $ 629.06K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ONEID?
Suplai beredar ONEID adalah 500.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ONEID?
ONEID mencapai harga ATH sebesar 0.00559682 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ONEID?
ONEID mencapai harga ATL 0.00113838 USD.
Berapa volume perdagangan ONEID?
Volume perdagangan 24 jam live ONEID adalah -- USD.
Akankah harga ONEID naik lebih tinggi tahun ini?
ONEID mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ONEID untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:03:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OneID (ONEID)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

