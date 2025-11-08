Harga Ongo Hari Ini

Harga live Ongo (ONGO) hari ini adalah $ 0.00001928, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ONGO ke USD saat ini adalah $ 0.00001928 per ONGO.

Ongo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,256.13, dengan suplai yang beredar 998.86M ONGO. Selama 24 jam terakhir, ONGO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0026628, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000187.

Dalam kinerja jangka pendek, ONGO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ongo (ONGO)

Kapitalisasi Pasar $ 19.26K$ 19.26K $ 19.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.26K$ 19.26K $ 19.26K Suplai Peredaran 998.86M 998.86M 998.86M Total Suplai 998,855,658.609827 998,855,658.609827 998,855,658.609827

