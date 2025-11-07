Harga OnlyCalls by Virtuals Hari Ini

Harga live OnlyCalls by Virtuals (CALLS) hari ini adalah --, dengan perubahan 14.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CALLS ke USD saat ini adalah -- per CALLS.

OnlyCalls by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 150,965, dengan suplai yang beredar 994.14M CALLS. Selama 24 jam terakhir, CALLS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00556986, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CALLS bergerak +4.08% dalam satu jam terakhir dan -17.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OnlyCalls by Virtuals (CALLS)

Kapitalisasi Pasar $ 150.97K$ 150.97K $ 150.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 150.97K$ 150.97K $ 150.97K Suplai Peredaran 994.14M 994.14M 994.14M Total Suplai 994,140,636.2081567 994,140,636.2081567 994,140,636.2081567

