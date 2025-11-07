Harga OnX Finance Hari Ini

Harga live OnX Finance (ONX) hari ini adalah $ 0.01055005, dengan perubahan 1.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ONX ke USD saat ini adalah $ 0.01055005 per ONX.

OnX Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 104,269, dengan suplai yang beredar 9.88M ONX. Selama 24 jam terakhir, ONX diperdagangkan antara $ 0.00814829 (low) dan $ 0.01082265 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 7.47, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00500839.

Dalam kinerja jangka pendek, ONX bergerak +0.83% dalam satu jam terakhir dan +0.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OnX Finance (ONX)

Kapitalisasi Pasar $ 104.27K$ 104.27K $ 104.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 104.53K$ 104.53K $ 104.53K Suplai Peredaran 9.88M 9.88M 9.88M Total Suplai 9,908,242.322942737 9,908,242.322942737 9,908,242.322942737

Kapitalisasi Pasar OnX Finance saat ini adalah $ 104.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ONX adalah 9.88M, dan total suplainya sebesar 9908242.322942737. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 104.53K.