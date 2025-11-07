BursaDEX+
Harga live Ooga Booga hari ini adalah 0.01605416 USD. Lacak informasi harga aktual OOGA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OOGA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OOGA

Info Harga OOGA

Penjelasan OOGA

Situs Web Resmi OOGA

Tokenomi OOGA

Prakiraan Harga OOGA

Logo Ooga Booga

Harga Ooga Booga (OOGA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OOGA ke USD:

$0.01605416
+3.70%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Ooga Booga (OOGA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:14:32 (UTC+8)

Informasi Harga Ooga Booga (OOGA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0149786
Low 24 Jam
$ 0.01671027
High 24 Jam

$ 0.0149786
$ 0.01671027
$ 0.525065
$ 0.0139451
-1.27%

+3.79%

-33.38%

-33.38%

Harga aktual Ooga Booga (OOGA) adalah $0.01605416. Selama 24 jam terakhir, OOGA diperdagangkan antara low $ 0.0149786 dan high $ 0.01671027, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOOGA adalah $ 0.525065, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0139451.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OOGA telah berubah sebesar -1.27% selama 1 jam terakhir, +3.79% selama 24 jam, dan -33.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ooga Booga (OOGA)

$ 307.64K
--
$ 1.58M
19.22M
98,992,647.20288448
Kapitalisasi Pasar Ooga Booga saat ini adalah $ 307.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OOGA adalah 19.22M, dan total suplainya sebesar 98992647.20288448. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.58M.

Riwayat Harga Ooga Booga (OOGA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ooga Booga ke USD adalah $ +0.0005867.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ooga Booga ke USD adalah $ -0.0109866290.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ooga Booga ke USD adalah $ -0.0122260648.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ooga Booga ke USD adalah $ -0.05207655421840763.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005867+3.79%
30 Days$ -0.0109866290-68.43%
60 Hari$ -0.0122260648-76.15%
90 Hari$ -0.05207655421840763-76.43%

Apa yang dimaksud dengan Ooga Booga (OOGA)

Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Ooga Booga (OOGA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Ooga Booga (USD)

Berapa nilai Ooga Booga (OOGA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ooga Booga (OOGA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ooga Booga.

Cek prediksi harga Ooga Booga sekarang!

OOGA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Ooga Booga (OOGA)

Memahami tokenomi Ooga Booga (OOGA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OOGA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Ooga Booga (OOGA)

Berapa nilai Ooga Booga (OOGA) hari ini?
Harga live OOGA dalam USD adalah 0.01605416 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OOGA ke USD saat ini?
Harga OOGA ke USD saat ini adalah $ 0.01605416. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ooga Booga?
Kapitalisasi pasar OOGA adalah $ 307.64K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OOGA?
Suplai beredar OOGA adalah 19.22M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OOGA?
OOGA mencapai harga ATH sebesar 0.525065 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OOGA?
OOGA mencapai harga ATL 0.0139451 USD.
Berapa volume perdagangan OOGA?
Volume perdagangan 24 jam live OOGA adalah -- USD.
Akankah harga OOGA naik lebih tinggi tahun ini?
OOGA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OOGA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Ooga Booga (OOGA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

