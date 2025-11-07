Harga Openworld App Hari Ini

Harga live Openworld App (OWA) hari ini adalah --, dengan perubahan 46.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OWA ke USD saat ini adalah -- per OWA.

Openworld App saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 131,033, dengan suplai yang beredar 999.91M OWA. Selama 24 jam terakhir, OWA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00107202, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OWA bergerak +0.03% dalam satu jam terakhir dan +55.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Openworld App (OWA)

Kapitalisasi Pasar $ 131.03K$ 131.03K $ 131.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 131.03K$ 131.03K $ 131.03K Suplai Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Total Suplai 999,910,535.038381 999,910,535.038381 999,910,535.038381

Kapitalisasi Pasar Openworld App saat ini adalah $ 131.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OWA adalah 999.91M, dan total suplainya sebesar 999910535.038381. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 131.03K.