Harga OpMentis Hari Ini

Harga live OpMentis (OPM) hari ini adalah $ 0.00132275, dengan perubahan 3.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OPM ke USD saat ini adalah $ 0.00132275 per OPM.

OpMentis saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 98,545, dengan suplai yang beredar 74.50M OPM. Selama 24 jam terakhir, OPM diperdagangkan antara $ 0.00126319 (low) dan $ 0.00132825 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.075756, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OPM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OpMentis (OPM)

Kapitalisasi Pasar $ 98.55K$ 98.55K $ 98.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 132.28K$ 132.28K $ 132.28K Suplai Peredaran 74.50M 74.50M 74.50M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OpMentis saat ini adalah $ 98.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OPM adalah 74.50M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 132.28K.