Harga live opTrade AI hari ini adalah 0.19185 USD. Lacak informasi harga aktual OPTR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OPTR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OPTR

Info Harga OPTR

Penjelasan OPTR

Situs Web Resmi OPTR

Tokenomi OPTR

Prakiraan Harga OPTR

Logo opTrade AI

Harga opTrade AI (OPTR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OPTR ke USD:

$0.192303
$0.192303$0.192303
-7.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live opTrade AI (OPTR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:14:47 (UTC+8)

Informasi Harga opTrade AI (OPTR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.190545
$ 0.190545$ 0.190545
Low 24 Jam
$ 0.209263
$ 0.209263$ 0.209263
High 24 Jam

$ 0.190545
$ 0.190545$ 0.190545

$ 0.209263
$ 0.209263$ 0.209263

$ 2.34
$ 2.34$ 2.34

$ 0.133962
$ 0.133962$ 0.133962

-1.45%

-7.08%

-29.36%

-29.36%

Harga aktual opTrade AI (OPTR) adalah $0.19185. Selama 24 jam terakhir, OPTR diperdagangkan antara low $ 0.190545 dan high $ 0.209263, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOPTR adalah $ 2.34, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.133962.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OPTR telah berubah sebesar -1.45% selama 1 jam terakhir, -7.08% selama 24 jam, dan -29.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar opTrade AI (OPTR)

$ 165.09K
$ 165.09K$ 165.09K

--
----

$ 191.85K
$ 191.85K$ 191.85K

860.49K
860.49K 860.49K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar opTrade AI saat ini adalah $ 165.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OPTR adalah 860.49K, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 191.85K.

Riwayat Harga opTrade AI (OPTR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga opTrade AI ke USD adalah $ -0.0146240318288035.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga opTrade AI ke USD adalah $ -0.1303943441.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga opTrade AI ke USD adalah $ -0.1273682173.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga opTrade AI ke USD adalah $ -0.6718622264815938.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0146240318288035-7.08%
30 Days$ -0.1303943441-67.96%
60 Hari$ -0.1273682173-66.38%
90 Hari$ -0.6718622264815938-77.78%

Apa yang dimaksud dengan opTrade AI (OPTR)

Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum.

What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders.

How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model.

What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Each tier provides escalating benefits and features, with access determined by the amount of $OPTR tokens held or a monthly subscription fee.

How do I get started? To begin, join our community on Telegram, acquire $OPTR tokens through Uniswap, and connect with our opTx Smart Trading Bot. As we progress through our roadmap, additional features and the full trading terminal will become available.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar.

Sumber Daya opTrade AI (OPTR)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga opTrade AI (USD)

Berapa nilai opTrade AI (OPTR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda opTrade AI (OPTR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk opTrade AI.

Cek prediksi harga opTrade AI sekarang!

OPTR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi opTrade AI (OPTR)

Memahami tokenomi opTrade AI (OPTR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OPTR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang opTrade AI (OPTR)

Berapa nilai opTrade AI (OPTR) hari ini?
Harga live OPTR dalam USD adalah 0.19185 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OPTR ke USD saat ini?
Harga OPTR ke USD saat ini adalah $ 0.19185. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar opTrade AI?
Kapitalisasi pasar OPTR adalah $ 165.09K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OPTR?
Suplai beredar OPTR adalah 860.49K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OPTR?
OPTR mencapai harga ATH sebesar 2.34 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OPTR?
OPTR mencapai harga ATL 0.133962 USD.
Berapa volume perdagangan OPTR?
Volume perdagangan 24 jam live OPTR adalah -- USD.
Akankah harga OPTR naik lebih tinggi tahun ini?
OPTR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OPTR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:14:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

