Harga OSCA Stack Hari Ini

Harga live OSCA Stack (OSCA) hari ini adalah $ 0.02125729, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OSCA ke USD saat ini adalah $ 0.02125729 per OSCA.

OSCA Stack saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,257, dengan suplai yang beredar 1.00M OSCA. Selama 24 jam terakhir, OSCA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.42, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02031726.

Dalam kinerja jangka pendek, OSCA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OSCA Stack (OSCA)

Kapitalisasi Pasar $ 21.26K$ 21.26K $ 21.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.26K$ 21.26K $ 21.26K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

