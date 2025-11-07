Harga OVO Hari Ini

Harga live OVO (OVO) hari ini adalah $ 0.00079256, dengan perubahan 0.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OVO ke USD saat ini adalah $ 0.00079256 per OVO.

OVO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 130,644, dengan suplai yang beredar 165.00M OVO. Selama 24 jam terakhir, OVO diperdagangkan antara $ 0.00078661 (low) dan $ 0.00080038 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.236899, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006218.

Dalam kinerja jangka pendek, OVO bergerak +0.11% dalam satu jam terakhir dan -19.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OVO (OVO)

Kapitalisasi Pasar $ 130.64K$ 130.64K $ 130.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 130.64K$ 130.64K $ 130.64K Suplai Peredaran 165.00M 165.00M 165.00M Total Suplai 165,000,000.0 165,000,000.0 165,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OVO saat ini adalah $ 130.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OVO adalah 165.00M, dan total suplainya sebesar 165000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 130.64K.