Harga Palmeiras Fan Token Hari Ini

Harga live Palmeiras Fan Token (VERDAO) hari ini adalah $ 0.02540482, dengan perubahan 5.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VERDAO ke USD saat ini adalah $ 0.02540482 per VERDAO.

Palmeiras Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71,304, dengan suplai yang beredar 2.81M VERDAO. Selama 24 jam terakhir, VERDAO diperdagangkan antara $ 0.02393454 (low) dan $ 0.0254563 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.29, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02393454.

Dalam kinerja jangka pendek, VERDAO bergerak +0.59% dalam satu jam terakhir dan -11.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Palmeiras Fan Token (VERDAO)

Kapitalisasi Pasar $ 71.30K$ 71.30K $ 71.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 508.13K$ 508.13K $ 508.13K Suplai Peredaran 2.81M 2.81M 2.81M Total Suplai 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Palmeiras Fan Token saat ini adalah $ 71.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VERDAO adalah 2.81M, dan total suplainya sebesar 20000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 508.13K.