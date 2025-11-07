Harga Papichulo Hari Ini

Harga live Papichulo (CHULO) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHULO ke USD saat ini adalah -- per CHULO.

Papichulo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 140,560, dengan suplai yang beredar 815.07M CHULO. Selama 24 jam terakhir, CHULO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CHULO bergerak +1.52% dalam satu jam terakhir dan -17.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Papichulo (CHULO)

Kapitalisasi Pasar $ 140.56K$ 140.56K $ 140.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 142.81K$ 142.81K $ 142.81K Suplai Peredaran 815.07M 815.07M 815.07M Total Suplai 828,133,925.0 828,133,925.0 828,133,925.0

