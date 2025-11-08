Harga Parasol Finance Hari Ini

Harga live Parasol Finance (PSOL) hari ini adalah $ 0.00400923, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PSOL ke USD saat ini adalah $ 0.00400923 per PSOL.

Parasol Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,482, dengan suplai yang beredar 5.61M PSOL. Selama 24 jam terakhir, PSOL diperdagangkan antara $ 0.00400886 (low) dan $ 0.00400925 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.19304, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00400886.

Dalam kinerja jangka pendek, PSOL bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Parasol Finance (PSOL)

Kapitalisasi Pasar $ 22.48K$ 22.48K $ 22.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 84.19K$ 84.19K $ 84.19K Suplai Peredaran 5.61M 5.61M 5.61M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

