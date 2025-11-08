Harga Particle Hari Ini

Harga live Particle (PRTCLE) hari ini adalah $ 0.00215807, dengan perubahan 0.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PRTCLE ke USD saat ini adalah $ 0.00215807 per PRTCLE.

Particle saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,455.51, dengan suplai yang beredar 2.53M PRTCLE. Selama 24 jam terakhir, PRTCLE diperdagangkan antara $ 0.00215246 (low) dan $ 0.00215857 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.14, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00151873.

Dalam kinerja jangka pendek, PRTCLE bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan -0.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Particle (PRTCLE)

Kapitalisasi Pasar $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Suplai Peredaran 2.53M 2.53M 2.53M Total Suplai 2,527,955.259592174 2,527,955.259592174 2,527,955.259592174

