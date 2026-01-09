Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Pecunity?

Pecunity beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari PEC?

Token ini dihargai sebesar Rp593.08009199058120000, mencatat pergerakan harga sebesar 6.39% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Pecunity?

Pecunity termasuk dalam kategori Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Account Abstraction. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan PEC dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Pecunity?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp8881368689.494200000, menempatkan aset ini di peringkat #4616. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai PEC yang beredar saat ini?

Terdapat 14975000.0 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Pecunity hari ini?

Dalam satu hari terakhir, PEC mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Pecunity berfluktuasi antara Rp555.79278857267520000 dan Rp615.15634153486920000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.