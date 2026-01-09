BursaDEX+
Harga live Pecunity hari ini adalah 0.03526847 USD. Kapitalisasi pasar PEC adalah 528,145 USD. Lacak informasi harga aktual PEC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Pecunity (PEC)

Harga Live 1 PEC ke USD:

$0.03526888
$0.03526888
+6.30%1D
Grafik Harga Live Pecunity (PEC)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:12:20 (UTC+8)

Harga Pecunity Hari Ini

Harga live Pecunity (PEC) hari ini adalah $ 0.03526847, dengan perubahan 6.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEC ke USD saat ini adalah $ 0.03526847 per PEC.

Pecunity saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 528,145, dengan suplai yang beredar 14.98M PEC. Selama 24 jam terakhir, PEC diperdagangkan antara $ 0.03305112 (low) dan $ 0.03658127 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04713753, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01858163.

Dalam kinerja jangka pendek, PEC bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan +16.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pecunity (PEC)

$ 528.15K
$ 528.15K

--
--

$ 881.71K
$ 881.71K

14.98M
14.98M

25,000,000.0
25,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pecunity saat ini adalah $ 528.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEC adalah 14.98M, dan total suplainya sebesar 25000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 881.71K.

Riwayat Harga Pecunity USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03305112
$ 0.03305112
Low 24 Jam
$ 0.03658127
$ 0.03658127
High 24 Jam

$ 0.03305112
$ 0.03305112

$ 0.03658127
$ 0.03658127

$ 0.04713753
$ 0.04713753

$ 0.01858163
$ 0.01858163

-0.00%

+6.40%

+16.91%

+16.91%

Riwayat Harga Pecunity (PEC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Pecunity ke USD adalah $ +0.00212022.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pecunity ke USD adalah $ +0.0207615960.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pecunity ke USD adalah $ -0.0080681950.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pecunity ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00212022+6.40%
30 Days$ +0.0207615960+58.87%
60 Hari$ -0.0080681950-22.87%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Pecunity

Prediksi Harga Pecunity (PEC) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PEC pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Pecunity (PEC) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Pecunity berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Tentang Pecunity

Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Pecunity?

Pecunity beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari PEC?

Token ini dihargai sebesar Rp593.08009199058120000, mencatat pergerakan harga sebesar 6.39% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Pecunity?

Pecunity termasuk dalam kategori Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Account Abstraction. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan PEC dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Pecunity?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp8881368689.494200000, menempatkan aset ini di peringkat #4616. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai PEC yang beredar saat ini?

Terdapat 14975000.0 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Pecunity hari ini?

Dalam satu hari terakhir, PEC mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Pecunity berfluktuasi antara Rp555.79278857267520000 dan Rp615.15634153486920000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pecunity

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:12:20 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.3634

$0.02074

$0.00000000555

$0.000000000000000212

$0.0109

$0.0000027102

$0.3634

$0.72684

