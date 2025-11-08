Harga Peengu Hari Ini

Harga live Peengu (PEENGU) hari ini adalah $ 0.00003506, dengan perubahan 7.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEENGU ke USD saat ini adalah $ 0.00003506 per PEENGU.

Peengu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,560, dengan suplai yang beredar 985.87M PEENGU. Selama 24 jam terakhir, PEENGU diperdagangkan antara $ 0.00003422 (low) dan $ 0.00003788 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00014284, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003422.

Dalam kinerja jangka pendek, PEENGU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Peengu (PEENGU)

Kapitalisasi Pasar $ 34.56K$ 34.56K $ 34.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.56K$ 34.56K $ 34.56K Suplai Peredaran 985.87M 985.87M 985.87M Total Suplai 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742

Kapitalisasi Pasar Peengu saat ini adalah $ 34.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEENGU adalah 985.87M, dan total suplainya sebesar 985868910.9955742. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.56K.