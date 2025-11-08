Harga Penguin Finance Hari Ini

Harga live Penguin Finance (PEFI) hari ini adalah $ 0.00391294, dengan perubahan 6.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEFI ke USD saat ini adalah $ 0.00391294 per PEFI.

Penguin Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,819, dengan suplai yang beredar 19.16M PEFI. Selama 24 jam terakhir, PEFI diperdagangkan antara $ 0.00363678 (low) dan $ 0.00389251 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 6.89, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00078878.

Dalam kinerja jangka pendek, PEFI bergerak +1.71% dalam satu jam terakhir dan -7.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Penguin Finance (PEFI)

Kapitalisasi Pasar $ 74.82K$ 74.82K $ 74.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 74.82K$ 74.82K $ 74.82K Suplai Peredaran 19.16M 19.16M 19.16M Total Suplai 19,158,097.7474686 19,158,097.7474686 19,158,097.7474686

