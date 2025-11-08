Harga penguin wif backpack Hari Ini

Harga live penguin wif backpack (WIFBAG) hari ini adalah $ 0.00000972, dengan perubahan 0.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIFBAG ke USD saat ini adalah $ 0.00000972 per WIFBAG.

penguin wif backpack saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,716.12, dengan suplai yang beredar 999.83M WIFBAG. Selama 24 jam terakhir, WIFBAG diperdagangkan antara $ 0.00000895 (low) dan $ 0.00000974 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00079334, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000888.

Dalam kinerja jangka pendek, WIFBAG bergerak -0.08% dalam satu jam terakhir dan -25.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar penguin wif backpack (WIFBAG)

Kapitalisasi Pasar $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Suplai Peredaran 999.83M 999.83M 999.83M Total Suplai 999,831,056.284809 999,831,056.284809 999,831,056.284809

Kapitalisasi Pasar penguin wif backpack saat ini adalah $ 9.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WIFBAG adalah 999.83M, dan total suplainya sebesar 999831056.284809. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.72K.