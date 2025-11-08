Harga penny stock Hari Ini

Harga live penny stock (PENNYSTOCK) hari ini adalah --, dengan perubahan 12.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PENNYSTOCK ke USD saat ini adalah -- per PENNYSTOCK.

penny stock saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,982.77, dengan suplai yang beredar 997.99M PENNYSTOCK. Selama 24 jam terakhir, PENNYSTOCK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PENNYSTOCK bergerak -4.00% dalam satu jam terakhir dan -6.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar penny stock (PENNYSTOCK)

Kapitalisasi Pasar $ 10.98K$ 10.98K $ 10.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.98K$ 10.98K $ 10.98K Suplai Peredaran 997.99M 997.99M 997.99M Total Suplai 997,987,949.004594 997,987,949.004594 997,987,949.004594

