Berapa harga perdagangan saat ini dari Pepe Bundle?

Pepe Bundle (PUNDLE) saat ini dihargai Rp15.69750487263150000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -11.61% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Pepe Bundle hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem,The Boy’s Club. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap PUNDLE?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Pepe Bundle dalam pasar kripto global?

Saat ini, Pepe Bundle menduduki peringkat pasar #3892 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp15697538675.413400000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang PUNDLE?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1000000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Pepe Bundle?

Rentang harga antara Rp15.57835006643400000 dan Rp18.1081502638300000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Pepe Bundle dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem,The Boy’s Club lainnya, PUNDLE terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.