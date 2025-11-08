Harga Pepe the King Prawn Hari Ini

Harga live Pepe the King Prawn (PRAWN) hari ini adalah $ 0.00005659, dengan perubahan 1.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PRAWN ke USD saat ini adalah $ 0.00005659 per PRAWN.

Pepe the King Prawn saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56,818, dengan suplai yang beredar 999.97M PRAWN. Selama 24 jam terakhir, PRAWN diperdagangkan antara $ 0.00005447 (low) dan $ 0.00005763 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.024724, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005447.

Dalam kinerja jangka pendek, PRAWN bergerak +1.36% dalam satu jam terakhir dan -28.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pepe the King Prawn (PRAWN)

Kapitalisasi Pasar $ 56.82K$ 56.82K $ 56.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 56.82K$ 56.82K $ 56.82K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,968,655.96 999,968,655.96 999,968,655.96

