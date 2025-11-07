Harga Pepemon Pepeballs Hari Ini

Harga live Pepemon Pepeballs (PPBLZ) hari ini adalah $ 13.2, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PPBLZ ke USD saat ini adalah $ 13.2 per PPBLZ.

Pepemon Pepeballs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 184,733, dengan suplai yang beredar 14.00K PPBLZ. Selama 24 jam terakhir, PPBLZ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 460.7, sementara all-time low aset ini adalah $ 6.45.

Dalam kinerja jangka pendek, PPBLZ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -1.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pepemon Pepeballs (PPBLZ)

Kapitalisasi Pasar $ 184.73K$ 184.73K $ 184.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 184.73K$ 184.73K $ 184.73K Suplai Peredaran 14.00K 14.00K 14.00K Total Suplai 14,000.0 14,000.0 14,000.0

Kapitalisasi Pasar Pepemon Pepeballs saat ini adalah $ 184.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PPBLZ adalah 14.00K, dan total suplainya sebesar 14000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 184.73K.