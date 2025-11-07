Harga PHASMA Hari Ini

Harga live PHASMA (PHASMA) hari ini adalah $ 0.00000781, dengan perubahan 11.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHASMA ke USD saat ini adalah $ 0.00000781 per PHASMA.

PHASMA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 165,772, dengan suplai yang beredar 21.16B PHASMA. Selama 24 jam terakhir, PHASMA diperdagangkan antara $ 0.00000618 (low) dan $ 0.0000088 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00009469, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000342.

Dalam kinerja jangka pendek, PHASMA bergerak +1.63% dalam satu jam terakhir dan +89.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PHASMA (PHASMA)

Kapitalisasi Pasar $ 165.77K$ 165.77K $ 165.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 193.29K$ 193.29K $ 193.29K Suplai Peredaran 21.16B 21.16B 21.16B Total Suplai 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

Kapitalisasi Pasar PHASMA saat ini adalah $ 165.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PHASMA adalah 21.16B, dan total suplainya sebesar 24669800000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 193.29K.