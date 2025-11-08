Harga PHOENIX (PHX)
Harga live PHOENIX (PHX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHX ke USD saat ini adalah -- per PHX.
PHOENIX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,429, dengan suplai yang beredar 302.60B PHX. Selama 24 jam terakhir, PHX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, PHX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar PHOENIX saat ini adalah $ 35.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PHX adalah 302.60B, dan total suplainya sebesar 302600087215.4513. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.43K.
--
--
0.00%
0.00%
Sepanjang hari ini, perubahan harga PHOENIX ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PHOENIX ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PHOENIX ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PHOENIX ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0
|-14.25%
|60 Hari
|$ 0
|-39.72%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga PHOENIX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Phoenix is a hyper deflationary protocol built on top of Inferno and functions as a staking whale in three separate Titanx projects: Blaze, Flux, and Titanx. Rewards received are used to maintain the stakes and fuel the Phoenix buy&burn. This buy&burn will route through Inferno first before buying Phoenix off market. The Phoenix brought off market is split 50/50: half is burnt, and half is sent to an auction balance where 1% of the balance is auctioned off daily for Titanx. Titanx received is recycled back into Phoenix.
The Staking Trinity Phoenix will have partial ownership in three staking protocols. The rewards received will be split between maintaining the stakes and fueling the Phoenix buy&burn / buy&bid.
Titanx stake- 20% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will be max staked.
Flux stake- 28% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will first buy Inferno before buying Flux to be max staked.
Blaze stake- 9% of all Titanx that enters Phoenix during the mint phase will first buy Inferno before buying Blaze to be max staked. For the first 110 days 100% of rewards received will be reinvested to grow the stake.
Daily auctions Whenever the Phoenix buy smart contract is triggered by a user Titanx will buy Inferno before buying Phoenix. The Phoenix brought is split 50/50:
50% will be burnt.
50% will be sent to an auction balance.
Starting after the mint phase perpetual auctions will commence with 1% of this balance being up for grabs in return for Titanx. The Titanx received will be recycled back into the Phoenix buy smart contract and will also be used to further support the three stakes.
