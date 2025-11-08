BursaDEX+
Harga live PHOENIX hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar PHX adalah 35,429 USD. Lacak informasi harga aktual PHX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang PHX

Info Harga PHX

Penjelasan PHX

Whitepaper PHX

Situs Web Resmi PHX

Tokenomi PHX

Prakiraan Harga PHX

Logo PHOENIX

Harga PHOENIX (PHX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PHX ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live PHOENIX (PHX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:54:44 (UTC+8)

Harga PHOENIX Hari Ini

Harga live PHOENIX (PHX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHX ke USD saat ini adalah -- per PHX.

PHOENIX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,429, dengan suplai yang beredar 302.60B PHX. Selama 24 jam terakhir, PHX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PHX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PHOENIX (PHX)

$ 35.43K
$ 35.43K$ 35.43K

--
----

$ 35.43K
$ 35.43K$ 35.43K

302.60B
302.60B 302.60B

302,600,087,215.4513
302,600,087,215.4513 302,600,087,215.4513

Kapitalisasi Pasar PHOENIX saat ini adalah $ 35.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PHX adalah 302.60B, dan total suplainya sebesar 302600087215.4513. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.43K.

Riwayat Harga PHOENIX USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Riwayat Harga PHOENIX (PHX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga PHOENIX ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PHOENIX ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PHOENIX ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PHOENIX ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-14.25%
60 Hari$ 0-39.72%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk PHOENIX

Prediksi Harga PHOENIX (PHX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PHX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga PHOENIX (PHX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga PHOENIX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan PHOENIX (PHX)

Phoenix is a hyper deflationary protocol built on top of Inferno and functions as a staking whale in three separate Titanx projects: Blaze, Flux, and Titanx. Rewards received are used to maintain the stakes and fuel the Phoenix buy&burn. This buy&burn will route through Inferno first before buying Phoenix off market. The Phoenix brought off market is split 50/50: half is burnt, and half is sent to an auction balance where 1% of the balance is auctioned off daily for Titanx. Titanx received is recycled back into Phoenix.

The Staking Trinity Phoenix will have partial ownership in three staking protocols. The rewards received will be split between maintaining the stakes and fueling the Phoenix buy&burn / buy&bid.

Titanx stake- 20% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will be max staked.

Flux stake- 28% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will first buy Inferno before buying Flux to be max staked.

Blaze stake- 9% of all Titanx that enters Phoenix during the mint phase will first buy Inferno before buying Blaze to be max staked. For the first 110 days 100% of rewards received will be reinvested to grow the stake.

Daily auctions Whenever the Phoenix buy smart contract is triggered by a user Titanx will buy Inferno before buying Phoenix. The Phoenix brought is split 50/50:

50% will be burnt.

50% will be sent to an auction balance.

Starting after the mint phase perpetual auctions will commence with 1% of this balance being up for grabs in return for Titanx. The Titanx received will be recycled back into the Phoenix buy smart contract and will also be used to further support the three stakes.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya PHOENIX (PHX)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PHOENIX

Berapa nilai 1 PHOENIX pada tahun 2030?
Jika PHOENIX tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga PHOENIX tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:54:44 (UTC+8)

