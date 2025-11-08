Harga PHOENIX Hari Ini

Harga live PHOENIX (PHX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHX ke USD saat ini adalah -- per PHX.

PHOENIX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,429, dengan suplai yang beredar 302.60B PHX. Selama 24 jam terakhir, PHX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PHX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PHOENIX (PHX)

Kapitalisasi Pasar $ 35.43K$ 35.43K $ 35.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.43K$ 35.43K $ 35.43K Suplai Peredaran 302.60B 302.60B 302.60B Total Suplai 302,600,087,215.4513 302,600,087,215.4513 302,600,087,215.4513

Kapitalisasi Pasar PHOENIX saat ini adalah $ 35.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PHX adalah 302.60B, dan total suplainya sebesar 302600087215.4513. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.43K.