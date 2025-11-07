Harga Pickle Finance Hari Ini

Harga live Pickle Finance (PICKLE) hari ini adalah $ 0.04500814, dengan perubahan 0.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PICKLE ke USD saat ini adalah $ 0.04500814 per PICKLE.

Pickle Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 78,213, dengan suplai yang beredar 1.74M PICKLE. Selama 24 jam terakhir, PICKLE diperdagangkan antara $ 0.04441219 (low) dan $ 0.04671614 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 85.24, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.04249673.

Dalam kinerja jangka pendek, PICKLE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pickle Finance (PICKLE)

Kapitalisasi Pasar $ 78.21K$ 78.21K $ 78.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 157.05K$ 157.05K $ 157.05K Suplai Peredaran 1.74M 1.74M 1.74M Total Suplai 3,489,252.394718828 3,489,252.394718828 3,489,252.394718828

Kapitalisasi Pasar Pickle Finance saat ini adalah $ 78.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PICKLE adalah 1.74M, dan total suplainya sebesar 3489252.394718828. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 157.05K.