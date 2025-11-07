Harga PiggyCoinBSC Hari Ini

Harga live PiggyCoinBSC (PIGGYC) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PIGGYC ke USD saat ini adalah -- per PIGGYC.

PiggyCoinBSC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 174,600, dengan suplai yang beredar 849.51B PIGGYC. Selama 24 jam terakhir, PIGGYC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PIGGYC bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan -18.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PiggyCoinBSC (PIGGYC)

Kapitalisasi Pasar $ 174.60K$ 174.60K $ 174.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 174.60K$ 174.60K $ 174.60K Suplai Peredaran 849.51B 849.51B 849.51B Total Suplai 849,507,689,892.4255 849,507,689,892.4255 849,507,689,892.4255

Kapitalisasi Pasar PiggyCoinBSC saat ini adalah $ 174.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PIGGYC adalah 849.51B, dan total suplainya sebesar 849507689892.4255. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 174.60K.