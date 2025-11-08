Harga Pineapple Cat Hari Ini

Harga live Pineapple Cat (PICA) hari ini adalah $ 0.00000706, dengan perubahan 0.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PICA ke USD saat ini adalah $ 0.00000706 per PICA.

Pineapple Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 67,212, dengan suplai yang beredar 9.52B PICA. Selama 24 jam terakhir, PICA diperdagangkan antara $ 0.00000693 (low) dan $ 0.0000071 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00041723, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000652.

Dalam kinerja jangka pendek, PICA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pineapple Cat (PICA)

Kapitalisasi Pasar $ 67.21K$ 67.21K $ 67.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 70.61K$ 70.61K $ 70.61K Suplai Peredaran 9.52B 9.52B 9.52B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

