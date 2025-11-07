BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Pinto hari ini adalah 0.383225 USD. Lacak informasi harga aktual PINTO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PINTO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Pinto hari ini adalah 0.383225 USD. Lacak informasi harga aktual PINTO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PINTO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PINTO

Info Harga PINTO

Penjelasan PINTO

Situs Web Resmi PINTO

Tokenomi PINTO

Prakiraan Harga PINTO

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Pinto

Harga Pinto (PINTO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PINTO ke USD:

$0.383225
$0.383225$0.383225
-2.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Pinto (PINTO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:44:58 (UTC+8)

Informasi Harga Pinto (PINTO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.381275
$ 0.381275$ 0.381275
Low 24 Jam
$ 0.392548
$ 0.392548$ 0.392548
High 24 Jam

$ 0.381275
$ 0.381275$ 0.381275

$ 0.392548
$ 0.392548$ 0.392548

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 0.343824
$ 0.343824$ 0.343824

-0.83%

-2.09%

-44.27%

-44.27%

Harga aktual Pinto (PINTO) adalah $0.383225. Selama 24 jam terakhir, PINTO diperdagangkan antara low $ 0.381275 dan high $ 0.392548, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPINTO adalah $ 1.023, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.343824.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PINTO telah berubah sebesar -0.83% selama 1 jam terakhir, -2.09% selama 24 jam, dan -44.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pinto (PINTO)

$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M

--
----

$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M

10.69M
10.69M 10.69M

10,692,153.453101
10,692,153.453101 10,692,153.453101

Kapitalisasi Pasar Pinto saat ini adalah $ 4.10M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PINTO adalah 10.69M, dan total suplainya sebesar 10692153.453101. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.10M.

Riwayat Harga Pinto (PINTO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Pinto ke USD adalah $ -0.0082185213984469.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pinto ke USD adalah $ -0.2153739062.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pinto ke USD adalah $ -0.2041660312.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pinto ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0082185213984469-2.09%
30 Days$ -0.2153739062-56.20%
60 Hari$ -0.2041660312-53.27%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Pinto (PINTO)

Pinto is low volatility money built on Base.

The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility.

Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins.

Stablecoin out. Low volatility money in.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Pinto (PINTO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Pinto (USD)

Berapa nilai Pinto (PINTO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pinto (PINTO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pinto.

Cek prediksi harga Pinto sekarang!

PINTO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Pinto (PINTO)

Memahami tokenomi Pinto (PINTO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PINTO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Pinto (PINTO)

Berapa nilai Pinto (PINTO) hari ini?
Harga live PINTO dalam USD adalah 0.383225 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PINTO ke USD saat ini?
Harga PINTO ke USD saat ini adalah $ 0.383225. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pinto?
Kapitalisasi pasar PINTO adalah $ 4.10M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PINTO?
Suplai beredar PINTO adalah 10.69M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PINTO?
PINTO mencapai harga ATH sebesar 1.023 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PINTO?
PINTO mencapai harga ATL 0.343824 USD.
Berapa volume perdagangan PINTO?
Volume perdagangan 24 jam live PINTO adalah -- USD.
Akankah harga PINTO naik lebih tinggi tahun ini?
PINTO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PINTO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:44:58 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Pinto (PINTO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,942.43
$100,942.43$100,942.43

-1.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,293.81
$3,293.81$3,293.81

-0.18%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1080
$1.1080$1.1080

+29.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.38
$154.38$154.38

-0.98%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,942.43
$100,942.43$100,942.43

-1.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,293.81
$3,293.81$3,293.81

-0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.38
$154.38$154.38

-0.98%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1963
$2.1963$2.1963

-1.70%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$954.36
$954.36$954.36

+2.22%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.785
$4.785$4.785

+378.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007230
$0.007230$0.007230

+238.80%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002951
$0.00002951$0.00002951

+174.00%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.7857
$13.7857$13.7857

+125.62%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0930
$0.0930$0.0930

+86.00%